В Белоруссии отметили расширение гибридной войны против Союзного государства

Гибридная война, развязанная Западом против Союзного государства, набирает обороты. Об этом заявил в среду, 7 июня, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает БелТА.

«Гибридная война, развязанная против Союзного государства, набирает обороты. Те вызовы и угрозы, которые сегодня угрожают безопасности и национальным интересам наших стран, требуют незамедлительных шагов и быстрого принятия решений», — сказал он на встрече в Минске с российским коллегой Николаем Патрушевым.

Ранее в этом месяце госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) заявил, что интенсивность учений НАТО у границ Белоруссии позволяет говорить о готовности альянса к полномасштабным боевым действиям в регионе.

Он отметил, что в настоящий момент ведется подготовка таких военнослужащих, которые бы поспособствовали дестабилизации политической обстановки в Белоруссии.

Вместе с тем в ходе заседания Вольфович указал, что на фоне подобных провокаций Минск предпринимает определенные меры в рамках системы сдерживания, одна из них — это размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов.

Незадолго до этого российский лидер подчеркнул, что на фоне сложившейся ситуации Москва и Минск планируют расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

В частности, в начале июня в рамках повышения боевых возможностей воинских частей на территории Белоруссии в страну из России прибыл очередной комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Кроме того, в настоящее время происходит плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск (РГВ).