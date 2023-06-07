Суд в Москве продлил наркологу Брюну домашний арест на два месяца

Тверской суд Москвы продлил наркологу Евгению Брюну и его коллеге Владимиру Якушеву домашний арест на два месяца. Об этом в среду, 7 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Брюн и Якушев пробудут под домашним арестом до 3 августа.

Брюна и четырех его коллег задержали в Москве 19 августа 2022 года. Их подозревают в хищении 20 млн рублей у столичного депздрава. Следствие полагает, что они причастны к закупкам по завышенным ценам реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм.

20 августа 2022 года Кузьминский суд столицы постановил поместить Брюна и Якушева под домашний арест.

13 января 2023 года Тверской районный суд Москвы заключил под стражу главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова, задержанного в рамках уголовного дела в отношении Брюна. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).