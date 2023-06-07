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В Гане хотят организовать производство «УАЗов»
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В Гане хотят организовать производство «УАЗов»

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Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров
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В ближайшие месяцы в Россию приедет делегация из Ганы, чтобы обсудить перспективы сборки российских внедорожников «УАЗ» в африканской стране, сообщает 7 июня «РИА Новости» со ссылкой на председателя ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренса Ауку-Боатенга.

Ауку-Боатенга отметил, что сразу несколько ганских компаний готовы заниматься производством российских автомобилей.

О каких именно моделях УАЗа идет речь, станет известно в июне или июле, когда в России начнутся переговоры между африканскими представителями бизнеса и компанией «Соллерс», которой принадлежит автозавод в Ульяновске.

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7 июня «Соллерс» совместно с Фондом развития промышленности заключила договор займа на выпуск современных и экологичных дизельных двигателей на базе моторного завода в ОЭЗ «Алабуга». Об этом в среду, 7 июня, сообщает пресс-служба «Соллерса». В рамках соглашения «Соллерс» также запустит собственный инжиниринговый центр в Татарстане, где компания будет заниматься разработкой и обкаткой новых разработок.

Сумма займа от Фонда развития промышленности составила 1,7 млрд рублей. По словам представителей «Соллерса», столько денег понадобится для локализации производства дизельных двигателей. Компания планирует выпустить линейку моторов объемом от 2 до 2,7 л. Всего на осуществление проекта, оценивают эксперты, уйдет 2,2 млрд рублей.

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