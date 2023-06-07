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Asia Times указала на отсутствие доказательств причастности РФ к атаке на Каховскую ГЭС

Asia Times: Украина и Запад не имеют доказательств о якобы причастности РФ к атаке на Каховсую ГЭС
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Украина и Запад так и не смогли предоставить убедительных аргументов в пользу того, что атака на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) была произведена российскими военными. Как пишет 7 июня автор издания Asia Times Стивен Брайан, диверсию совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Для того чтобы русские взорвали Каховскую ГЭС, им нужно было перевезти тонны взрывчатки с помощью лодок или подводной техники, заложить взрывчатку на плотине, обращенной к водохранилищу, и произвести мощный взрыв», — анализирует автор.

Издание также напоминает, что в мае и июне украинцы наносили удары по дамбе ракетами и артиллерийскими снарядами. По данным СМИ, эти атаки вызвали трещины в заграждении.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
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Ранее 7 июня политолог Иван Мезюхо отметил, что украинская сторона спекулирует на теме разрушения Каховской ГЭС, а западные и украинские комментаторы стараются сместить акцент с того, кто именно причастен к этому преступлению.

В свою очередь немецкий политолог Айк Хаммер в беседе с «Известиями» заявил, что разрушение Каховской ГЭС — это военное преступление.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

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