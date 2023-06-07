В Петербурге на таможне обнаружили тысячу мини-автоматов Калашникова из Китая

На Котлинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни прибыла контрафактная партия детских игрушек, напоминающих автоматы Калашникова. Об этом в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В декларации было указано, что в Россию ввозится игрушечное оружие миниатюрного размера для фигурок солдатиков.

«В ходе таможенного контроля должностные лица Котлинского таможенного поста обратили внимание, что среди ввезенных игрушек 1044 единицы копируют внешний облик автомата Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с зарегистрированным в Российской Федерации товарным знаком», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тогда правообладателю — Концерну «Калашников» — направили запрос с просьбой определить, законно ли производство игрушек, передает «Газета.Ru». Правообладатель подтвердил, что детские игрушки являются контрафактами.

Товары были изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ.

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