Налоговый вычет в 2023 году: кто может получить, пошаговая инструкция

В российском налоговом законодательстве предусмотрено получение уплаченного вычета за некоторые покупки и приобретенные услуги. Каждый, кто платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ), может возместить часть расходов. За что можно получить налоговый вычет и на каких условиях это проходит — читайте в материале «Известий».

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — это возврат части уплаченного НДФЛ. Воспользоваться вычетом могут те, у кого есть официальный доход и белая зарплата, с которой выплачивается налог в размере 13 или 15%. Обязательное условие — резидентство РФ и проживание в России не менее 183 календарных дней в году.

Какие виды налогового вычета есть в России

По доходам на 2022 год можно воспользоваться следующими видами налогового вычета:

стандартные — полагаются льготным категориям граждан и родителям. Вычет на детей предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 350 тыс. рублей, а отменяется с месяца, в котором доход превысил эту сумму;

социальные — за благотворительность, лечение и покупку лекарств, обучение в вузе или автошколе, а также оплату обучения ребенка или иного подопечного;

инвестиционные — по доходам от операций с ценными бумагами и ИИС;

имущественные — на покупку жилья и продажу имущества. Подробнее об этом виде налогового вычета можно прочесть в специальном материале «Известий» ;

профессиональные — вычеты для людей со статусом ИП или работающих по гражданско-правовым договорам, а также тех, кто занимается частной практикой.

Как получить налоговый вычет в 2023 году

На текущий момент предусмотрено получение налогового вычета двумя способами: через работодателя и путем подачи декларации в налоговую. При подаче заявления через работодателя возврат вычета будет производиться в последующие месяцы — с зарплаты не будут удерживать НДФЛ. А при подаче заявления через налоговую уплаченная ранее сумма налога вернется на счет плательщика.

Стоит учитывать, что налогу не подлежат стипендии, гранты, пособия и другие социальные выплаты.

Сроки получения налогового вычета в 2023 году

Получить налоговый вычет возможно не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период. То есть в 2023 году возможно получить вычет в период с 2020 по 2022 год.

При подаче заявления на налоговый вычет проверка документов может занять до трех месяцев. После этого деньги поступят на счет в срок до 30 календарных дней. Таким образом, совокупное время возврата вычета может составить максимум четыре месяца с момента подачи заявления.

Сколько денег можно вернуть в рамках налогового вычета в 2023 году

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить налоговый вычет, — 120 тыс. рублей, поэтому максимально можно получить 15,6 тыс. рублей — 13%. Но это ограничение распространяется не на все виды налогового вычета.

Так, например, сумма за обучение ребенка считается в качестве дополнительного расхода и ограничивается 50 тыс. рублей. Таким образом к максимальной сумме вычета могут добавляться еще до 6,5 тыс. рублей.

Исключением также являются расходы на дорогостоящее лечение. На данный вид налогового вычета лимит не установлен.

Какие документы нужны для оформления налогового вычета в 2023 году

Для подачи заявления на вычет понадобятся:

копия паспорта;

ИНН;

декларация о доходах налогоплательщика в форме 3-НДФЛ ;

справка по форме 2-НДФЛ;

банковские реквизиты для возврата средств;

платежные документы.

Форму заявления предоставит налоговая служба. Подача заявления возможна не ранее 1 марта.

Способы оформления налогового вычета в 2023 году

Вне зависимости от выбранного способа получения вычета документы нужно подавать в налоговую. Можно посетить отделение службы или МФЦ лично или же предоставить сканы документов в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Также подача заявления возможна через портал «Госуслуги».

Налоговый вычет в 2023 году: последние новости

С 2022 года в силу вступил упрощенный порядок для некоторых видов налоговых вычетов — инвестиционного и на приобретение или строительство жилья и уплату процентов по ипотеке.

Право на эти вычеты подтверждается на основании информации в налоговых органах от банков, декларацию заполнять не нужно.

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