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Сальдо: военная ситуация после ЧП на Каховской ГЭС сложилась в пользу России

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После разрушения Каховской ГЭС военная обстановка сложилась в благоприятную сторону для российских войск. Об этом в среду, 7 июня, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«С точки зрения военной оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Сальдо, разрушением плотины ГЭС Вооруженные силы Украины (ВСУ) навредили себе. Территория ниже плотины и до Кинбурнской косы по-прежнему непреодолима, подчеркнул он.

Как продолжил врио главы региона, ВСУ не смогут преодолеть дно Каховского водохранилища. А простреливать этот район будет проще, заключил он.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это вызвало неконтролируемый сброс воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе города Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция ушла под воду.

В течение 6 июня из зоны затопления вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на подтопленных островах.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС был осуществлен Киевом с целью недопущения наступления российской армии.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

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