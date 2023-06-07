Фигуранта дела об отравлении алкоголем в Тюмени осудили на семь лет

Ленинский районный суд Тюмени приговорил фигуранта дела о гибели девяти человек от суррогатного алкоголя в 2022 году к семи годам колонии особого режима. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона 7 июня.

В сообщении Telegram-канала ведомства отмечается, что ранее судимому 39-летнему Малику Мамедову было предъявлено обвинение в хранении и перевозке в целях сбыта продукции, повлекшим по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В ходе судебного следствия было установлено, что в период с января 2022 года фигурант и его соучастники продавали суррогатный алкоголь, содержащий метиловый спирт. В результате отравления тогда скончались девять человек.

Всего после происшествия были арестованы девять фигурантов дела.

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах России. По последним данным, число пострадавших приближается к 100. Зафиксировано по меньшей мере 29 летальных случаев. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.

Предпринимателя Анара Гусейнова, подозреваемого в производстве сидра, суд арестовал в Ульяновске. Бизнесмен свою вину отрицает.