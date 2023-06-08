Ключ на ставку

В пятницу, 9 июня, состоится заседание совета директоров Банка России. Мы прогнозируем, что ставка останется на уровне 7,5%. Этого ожидает и рынок. На данный момент инфляционные риски не материализуются, поэтому мы считаем, что ужесточать денежно-кредитную политику пока рано. Однако в этот раз, в отличие от предшествующих встреч, вероятность увеличения ключевой все-таки появляется.

Инфляция в мае замедлилась до ~0,2% месяц к месяцу после ~0,4% в апреле. Годовой рост цен остается на многолетних минимумах (2,4% год к году в начале июня). Инфляционные риски до сих пор не материализовались, что было бы весомым аргументом для ужесточения денежно-кредитной политики.

Для Банка России важно учесть рост цен по полному кругу товаров и услуг за май, а также структурную разбивку ВВП за I квартал 2023-го (и те и другие данные будут доступны после заседания совета директоров). Мы считаем, что у ЦБ РФ нет полной экономической картины, чтобы повысить ставку в эту пятницу.

Однако в последнее время ускоряется удорожание товаров и услуг в наиболее волатильных компонентах (например, туризм и авиаперелеты). По мнению Банка России, эта тенденция может ускорить инфляцию и в стабильных компонентах — по мере того как усиливаются ограничения со стороны факторов производства (рабочей силы, производственных мощностей и технологий).

Также быстрыми темпами растет кредитная активность, в том числе розничная. Это создает условия для увеличения ценового давления, в том числе из-за по-прежнему повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Люди ожидают, что скоро всё может подорожать, поэтому берут займы на покупку тех или иных вещей сейчас.

В тех монетарных условиях, в которых российская экономика пребывает около полугода, она продолжила демонстрировать положительную динамику. Мы видим дальнейшее восстановление внутреннего потребления на фоне поддержки со стороны обрабатывающей промышленности. ВВП России вырос на 3,3% в апреле (нужно учитывать, что подсчет идет от низкой базы).

По данным Минэкономразвития, в апреле 2023 года рост ВВП без учета сезонного фактора составил +0,2% месяц к месяцу. Промышленное производство подскочило на 5,2% год к году, или 1,8% месяц к месяцу с сезонной коррекцией. Оптовая торговля (основная пострадавшая отрасль) с учетом сезонных колебаний снизилась в апреле на 4,0%. Однако розничный бизнес в середине весны шел на подъем.

Важно, что быстрое восстановление ВВП несет в себе риски роста цен в будущем и ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому ЦБ РФ акцентирует внимание на рисках перегрева экономики.

Рост потребительского спроса ускорился на фоне увеличения реальных зарплат и доходов, дефицита на рынке труда и снижения нормы сбережений в I квартале 2023-го (до 6,4% после 25% в конце прошлого года). Ограниченные возможности наращивать производство стимулируют предприятия к увеличению инвестиций.

Если предложение товаров не приспосабливается к растущему спросу, экономика может вступить в фазу перегрева. Это уже видно по увеличению занятости до рекордно высоких или близких к ним уровней, а также по загрузке производственных мощностей во многих секторах экономики.

Сохранение ставки на нынешнем уровне не предрешено. Инфляция остается низкой, хотя с 29 мая по 4 июня рост цен увеличился до ~0,21% неделя к неделе, что выше нормы для весеннего периода. Основной скачок произошел в «волатильной» группе (увеличилась стоимость авиабилетов на внутренние рейсы и услуги санаториев). Тем не менее, пока рано делать выводы о новом восходящем тренде.

Однако регулятор может решить, что лучше повысить ставку уже сейчас, чем ждать подтверждения данных в июле. По итогам данных от 7 июня, вероятность увеличения ключевой в эту пятницу усилилась до 50%.

Впрочем, любой сценарий (и сохранение, и незначительное повышение ключевой) не скажется значительно на доходностях ОФЗ. ЦБ РФ хорошо подготовил рынок к потенциальному увеличению ставок (судя по кривой свопов). Долговой рынок готов к ужесточению денежно-кредитной политики.

Автор — старший экономист Инвестиционного банка «Синара»

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