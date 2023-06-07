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Эксперт сообщил о подорожании китайских авто и спрогнозировал изменение цен

Эксперт Решетников: за год китайские автомобили в России подорожали на 30–75%
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В России за год китайские автомобили подорожали на 30–75% в зависимости от модели и комплектации из-за повышенного спроса на них в отсутствии кроссоверов и внедорожников из Европы, Японии, США, рассказал «Известиям» 7 июня руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников. Также эксперт объяснил возможное снижение стоимости.

По его словам, в мае текущего года спрос на авто из КНР среди россиян вырос на 311,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го.

При этом он уточнил, что снижение цен на китайские машины возможно в случае, если их ассортимент в дилерских центрах будет расширяться.

«Сейчас мы видим регулярное появление новых брендов из КНР на российском рынке, помимо существующих Chery, Geely, Exeed, Haval, Jac, — Tank, Omoda, Kaiyi, Jetour. Разнообразие брендов повышает уровень конкурентности между ними, что в ближайшие месяцы может привести к удешевлению их моделей на 5–10%», — заключил Решетников.

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5 июня агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» сообщило, что в мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и составил 72,2 тыс. проданных машин.

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