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Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять предписание о выселении

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Монахи Киево-Печерской лавры не собираются выполнять предписание минкультуры Украины о выселении их из обители, поскольку судебные заседания по этому спору не начинались. Об этом в среду, 7 июня, сказал председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Климент.

«Уже несколько месяцев подряд министерство культуры, в частности заповедник, не предоставляют по требованию суда все необходимые документы, подтверждающие основания для расторжения указанного договора (об аренде помещений монастыря с УПЦ. — Ред.) в одностороннем порядке», — приводятся его слова на сайте УПЦ.

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О предписании монахам Киево-Печерской лавры покинуть ее в течение трех дней и передать монастырь одноименному заповеднику 6 июня заявил украинский министр культуры Александр Ткаченко. Он отметил, что при отказе будет подан иск в суд для принятия соответствующего решения. Ткаченко добавил, что представители монастыря отказались принять акт приема-передачи имущества.

Минкультуры страны 2 мая сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника. В ведомстве подчеркнули, что работы по приему-передаче имущества осуществлялись 1 и 2 мая.

Комиссия министерства культуры Украины организовала 1 мая осмотр помещения Киевской духовной академии и семинарии УПЦ. По информации Союза православных журналистов (СПЖ), какие-либо документы о передаче корпусов на баланс заповедника не подписывались.

10 марта на сайте лавры было опубликовано предупреждение о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться при условии перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ). Несмотря на это, представители УПЦ продолжили занимать территорию лавры и подвергаться давлению со стороны минкульта, полиции и активистов.

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