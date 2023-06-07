В Астрахани пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты

Пенсионер погиб при пожаре в доме в Советском районе Астрахани, сообщает пресс-служба регионального Следкома в среду, 7 июня.

Трагедия произошла накануне днем. По адресу: улица 2-я Воскресенская, 17, загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. Огонь охватил площадь 20 кв. м, уничтожив кровлю внутреннюю отделку постройки и вещи.

На место ЧП выехали восемь сотрудников МЧС. Возгорание удалось ликвидировать за один час. На месте спасатели обнаружили тело мужчины 1957 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении в доме.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели пенсионера, пишет «Астрахань-24». Выясняются все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в этот же день сообщалось, что две женщины погибли при пожаре в банном комплексе в Каменске-Уральском. Предполагается, что потерпевшие надышались дымом.