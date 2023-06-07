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Экс-советник ЦРУ предрек крах гегемонии доллара при создании валюты БРИКС

Экс-советник ЦРУ Рикардс предрек крах гегемонии доллара при создании валюты БРИКС
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Введение странами БРИКС собственной валюты окажется непреодолимой катастрофой для доллара. Об этом 6 июня написал бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в статье для портала The Daily Reckoning.

«Это связано с введением новой основной валюты, которая может ослабить глобальную роль доллара и в конце концов вытеснить его в качестве ведущего платежного и резервного средства», — отмечает он.

Как полагает автор, все показатели сообщества стран БРИКС говорят о том, что это будет существенная альтернатива западной гегемонии. Кроме того, тот факт, что Вашингтон начал чрезмерно использовать свою санкционную политику против других стран, в будущем заставит их просто отказаться от доллара. Это, в свою очередь, приведет к ослаблению США и разрушит доверие к американской валюте, пишет Рикардс.

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Ранее, 30 мая, финансовый аналитик Владимир Левченко, комментируя стремления некоторых стран, в том числе участников БРИКС, перейти на расчеты в нацвалютах, также отметил, что роль доллара США продолжит снижаться во всем мире. Отвечая на вопрос о том, какая валюта могла бы укрепить свои позиции или опередить доллар, эксперт отметил, что в этом плане, кроме рубля, кандидатов нет.

В тот же день сообщалось, что американский журналист, ведущий программы Redacted News на YouTube Клейтон Моррис выразил мнение, что Россия и Китай нанесли разрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри объединения БРИКС. Он обратил внимание на то, что всё больше стран решают отказаться от использования американской валюты в расчетах. Среди них в том числе Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия.

29 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару.

Еще в конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали больше опираться на свои нацвалюты.

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