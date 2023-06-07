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В СВР заявили о попытках Санду оправдать цензуру с помощью антироссийских заявлений

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Фото: ТАСС/DUMITRU DORU
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Президент Молдавии Майя Санду оправдывает цензуру в своей стране с помощью антироссийских заявлений. Об этом 7 июня сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Так ведомство прокомментировало заявление Санду о том, что Москва якобы «совершает гибридные атаки», используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдавии.

«Таким образом эта гражданка Румынии, недружественной России натовской страны, стремится найти оправдание жесточайшей цензуре, которую молдавские власти насаждают в собственном информационном пространстве», — говорится в сообщении СВР.

В службе отметили, что в Молдавии запрещены фактически любые публикации, не соответствующие идеологическим установкам Запада и Украины. Подтверждением этого является закрытие шести телеканалов в конце 2022 года.

«Одновременно Кишинев предоставил карт-бланш русофобской идеологии. Ее распространением занимаются и покорные властям молдавские СМИ, и многочисленные румынские телеканалы, и искусственно навязываемые молдаванам украинские издания», — заявили в СВР.

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Ранее, 25 мая, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой, при этом антироссийская заряженность их так называемой миссии по безопасности в стране даже не скрывается. Он отметил, что новая полевая структура ЕС в Молдавии будет насаждать неприкрытую цензуру, внедрять западные ценности и искоренять всё русское.

4 мая Галузин отмечал, что НАТО подпитывает амбиции нынешних властей Молдавии, заявляет о намерении выстраивать с республикой военно-техническое сотрудничество и всячески поощряет дипломатически неприличную антироссийскую риторику.

28 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что присутствие миссии Евросоюза в Молдавии связано с корыстными целями закрепиться на постсоветском пространстве, а не со стабилизацией ситуации в республике.

Направление миссии ЕС в Молдавию происходит на фоне проведения властями страны антироссийской политики. Так, в конце марта президент республики Майя Санду заявила, что оппозиционные партии Молдавии под влиянием России хотят принести в страну войну.

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