Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября, дату назначила в ходе заседания в среду, 7 июня, Московская городская дума (МГД).

Днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ становится второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки их полномочий.

Порядок назначения выборов мэра Москвы отражен в Уставе российской столицы. Как следует из документа, Мосгордума должна назначить день выборов не ранее, чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Уведомить общественность и ведомства о принятом решении МГД должна в течение пяти дней со дня его принятия.

10 сентября в РФ пройдет единый день голосования.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра столицы собирается принять участие 72% москвичей. Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет действующий градоначальник Сергей Собянин (96,8% респондентов).