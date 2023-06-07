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Польские фермеры вышли на протест против либерализации торговли с Украиной

RMF FM: польские фермеры протестуют на границе против либерализации торговли с Украиной
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Фото: PAP
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Группа польских фермеров перекрыла дорогу у пограничного перехода в Медыке в Подкарпатском воеводстве в знак протеста против либерализации торговли с Украиной. Об этом в среду, 7 июня, сообщает радиостанция RMF FM.

«В двух километрах от границы протестующие поставили тракторы поперек дороги. На месте находится полиция, которая направляет легковые автомобили по обходному пути», — говорится в материале.

Отмечается, что протест начался утром и завершится к вечеру. В нем принимают участие десятки фермеров, которые подъехали к границе на тракторах с прицепами. На их плакатах написано «Не надо нам давать — достаточно не отбирать».

«Основным требованием протестующих является блокада импорта украинского зерна и других продуктов: фруктов, овощей или птицы», — уточняет радиостанция.

Это уже не первый случай недовольства польских фермеров насчет украинского зерна. В прошлом году Евросоюз (ЕС) разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши.

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В начале февраля польские фермеры предупредили о возможном разорении из-за ввоза в страну зерна с Украины. По их словам, они не могут продать польскую пшеницу даже по 1 тыс. злотых (16 тыс. рублей) за тонну, то есть на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что в закупках есть украинское зерно.

В настоящее время власти страны намерены вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию. Так, 6 июня, министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс во время брифинга на железнодорожном переходе с Украиной в Дорохуске сообщил, что в соответствии с регламентом ЕС зерно с Украины больше не будет выгружаться в Польше.

Кроме того, с подобными проблемами также сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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