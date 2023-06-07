Пляжный сезон откроют в Волжском 10 июня

Пляжный сезон стартует в городе-спутнике Волгограда Волжском 10 июня. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на местную администрацию.

Для горожан организуют праздник на пляже. В программу включили пенное шоу, соревнования по пляжному волейболу, гонки на сапах, а также фестиваль красок.

Дата открытия пляжного сезона в Волгограде пока не называется. В городе планируют открыть пять пляжей.

На прошлой неделе купальный сезон стартовал в ряде российских городов. В Новосибирске начало сезона перенести с 1 июня на 15 июня в связи с тем, что водолазы не могли осмотреть акватории пляжей из-за низкого уровня воды. Рекреационные зоны должны получить санитарно-эпидемиологические заключения до 10 июня.