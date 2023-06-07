Парк «Зеленый остров» благоустроят в Омске до конца лета

Благоустройство парка «Зеленый остров» в Омске завершится к концу лета. На зеленой территории требуется установить малые архитектурные формы.

На текущий момент рабочие укладывают тротуарную плитку у входа в парк и на транзитах. На центральной лестнице спуска устанавливают железобетонные лестничные марши, пишет ИА «Город55». Подрядчик высадил газонную траву.

Капитальный ремонт центральной лестницы обошелся городскому бюджету в 8,79 млн рублей. Стоимость контракта на благоустройство центральной парковой аллеи составила 15,29 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Артеме (Приморский край) стартовало масштабное благоустройство общественных пространств. Новый ландшафтный парк создадут на улице Кирова. Там появится открытая площадка для игры в ростовые шахматы.