Второй этап гидравлических испытаний проходит в Твери

Второй этап гидравлических испытаний начался на теплосетях в Твери. Работы проводятся в Центральном районе и Заволжье с 30 мая по 12 июня, сообщает городская администрация.

К настоящему моменту на участках магистральных сетей выявлено 87 повреждений, 62 из них уже устранено, 25 — в работе. Еще 45 повреждений нашли на разводящих сетях, 25 из них починили специалисты «Тверской генерации».

Также идет ремонт на сетях от локальных котельных. До 11 июня работы пройдут на теплосетях котельной «Лазурная» в Московском районе, до 18 июня — котельной «ПАТП-1» в Заволжском.

Ремонт находится под контролем департамента ЖКХ городской администрации. Особое внимание уделяется безопасности при проведении работ — установки ограждения освещения, пишут «Тверские ведомости».

Гидравлические испытания — это часть подготовки к новому отопительному сезону. Их цель — найти уязвимые участки теплосетей и привести их в порядок. Детально ознакомиться с адресами и датами отключения горячей воды можно на сайте «Тверской генерации».

Социальные учреждения и городские управляющие компании готовятся к новому отопительному сезону параллельно с Тверской генерацией. Специалисты осматривают системы отопления в жилищном фонде, по итогам проверок УК получают паспорт готовности для каждого дома.