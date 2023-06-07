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СМИ сообщили об удвоении численности войск НАТО на восточном фланге с 2021 года

WP: НАТО удвоило военное присутствие в Восточной Европе по сравнению с 2021 годом
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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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После начала конфликта на Украине НАТО создало дополнительные оперативные группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии и увеличила численность военнослужащих на восточном фланге. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила газета The Washington Post.

Таким образом, общее количество оперативных групп на восточном фланге возросло до восьми, а количество военнослужащих увеличилось по сравнению с 2021 годом с 5 тыс. до 10 тыс.

В июне 2022 года НАТО объявило о переходе к новой концепции защиты своей территории, подразумевающей крупнейшее со времен холодной войны внутреннее перестроение альянса. Согласно данной концепции, Североатлантический альянс должен быть способен защитить всю свою территорию, начиная с первого дня потенциального военного конфликта, говорится в материале.

При этом, согласно публикации, страны НАТО планируют делать основную ставку не на развертывание постоянного военного контингента на границах блока, а на повышение мобильности резервных войск, находящихся в глубине альянса, чтобы иметь возможность их быстрой переброски в случае начала конфликта.

Как сообщает газета, главной целью данной перестройки блока является потенциальное сдерживание России. Однако НАТО пока не удалось добиться необходимого повышения внутренней мобильности своих войск.

«Добраться до критической точки быстрее, чем русские, — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, однако мы до сих пор не можем этого сделать», — цитирует The Washington Post отставного генерала армии США Бена Ходжеса.

Политолог сообщил о нежелании ряда членов НАТО открывать офис альянса в Японии

Россия неоднократно заявляла, что расширение НАТО и ее приближение к границам России лишь увеличивает риск возникновения конфликта. Так, 19 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие у границ России, создавая дополнительные угрозы.

В тот же день, 19 мая, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с Россией, поэтому размещает оружие у границ РФ в последние годы.

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