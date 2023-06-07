Шойгу проинспектировал цеха по производству зенитных ракет на предприятии «Алмаз-Антей»

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для противоракетной обороны (ПВО) на одном из предприятий «Алмаз-Антей». Об этом 7 июня говорится в Telegram-канале ведомства.

Министр проверил выполнение гособоронзаказа.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», — отметили в российском военном ведомстве.

В ходе инспекции министр обороны поручил быстрее вводить в строй новые производственные мощности концерна.

«Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца», — отметил он.

По словам Шойгу, специалисты одновременно с работой станка монтируют оборудование и тут же налаживают следующее.

Как подчеркнул министр, продукция корпорации востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации. Особенно эффективны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

В разговоре с Шойгу глава «Алмаз-Антей» Ян Новиков обратил внимание, что в текущем году предприятия концерна значительно нарастили производство в рамках гособоронзаказа и сдают продукцию, опережая график.

В начале мая Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которая направляется в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации, в Южном военном округе.

Тогда же российское оборонное предприятие «Курганмашзавод», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы», в несколько раз нарастило производство боевых машин пехоты БМП-3, а также значительно увеличило свои ремонтные мощности на фоне спецоперации.