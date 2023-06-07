Один человек погиб в результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ

Один человек погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Молочанска в Запорожской области. Об этом 7 июня сообщили оперативные службы региона.

«В результате артиллерийского обстрела боевиками ВСУ Молочанска в доме № 83 по ул. Луговой один человек скончался от травм, не совместимых с жизнью», — передает сообщение оперативных служб «Запорожский вестник» в Telegram-канале.

Уточняется, что еще один человек получил ранения различной степени тяжести.

В среду, 7 июня, Молочанск попал под обстрел ВСУ. Прилеты были зафиксированы на территории литейного цеха завода. По предварительным данным, огонь вели из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.



В этот же день представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские националисты также выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.