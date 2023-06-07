Спад жары прогнозируют до конца рабочей недели в Башкортостане

Синоптики прогнозируют комфортную погоду на территории Башкортостана до конца рабочей недели. Жара спала, на смену ей пришли дожди и грозы.

До конца суток 7 июня максимальная температура воздуха составит +23 градуса. Скорость ветра достигает 12 м/с. В отдельных районах наблюдаются грозы. 8 июня погодные условия существенно не изменятся. Температура в разных районах будет колебаться от +20 до +25 градусов, пишет «МедиаКорСеть». Кратковременные дожди ожидаются на севере республики. Ночные температуры опустятся до +4…+9 градусов.

В пятницу, 9 июня, температура составит +18…+23 градуса, ночью ожидается +5…+10 градусов. Местами вероятны небольшие дожди.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Приморском крае. Ливни и град ожидаются в регионе 9 и 10 июня.