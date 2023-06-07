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Житель Владивостока рассказал о последствиях аварии на теплотрассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Владивостока рассказал «Известиям» 7 июня о последствиях аварии на участке магистральной сети теплоснабжения, в результате которой без воды остались более 23 тыс. человек.

Мужчина отметил, что узнал об аварии, когда вышел во двор гулять с собакой. По его словам, сначала прозвучала сигнализация, но он не обратил на нее внимания, так как иногда она срабатывает от громких звуков или из-за птиц.

«Пришло время гулять с собакой — не мог выйти из подъезда, было по колено воды во дворе», — рассказал он.

Местный житель также добавил, что сейчас ему предстоит восстановить автомобиль. Он подчеркнул, что вода на него не попала, однако был виден дым. На кадрах также демонстрируется, как машину увозит эвакуатор, на дорогах виден размытый грунт.

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Авария на участке магистральной сети теплоснабжения во Владивостоке произошла 7 июня около 14:00 (7:00 мск). В результате подтопило придомовые территории и проезжую часть в районе площади Луговой. Было прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, в которых живут более 23 тыс. человек.

Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

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