Жителя Тюмени осудили за гибель девяти человек от отравления алкоголем

В Тюмени вынесен приговор в отношении мужчины, который торговал алкоголем с метанолом в составе. В результате употребления напитка насмерть отравились девять человек.

По данным портала «Наш город», 39-летний подсудимый организовал продажу нелицензионной спиртосодержащей жидкости в магазинах на улицах Ставропольской и Рижской. Девять человек скончались в январе 2022 года.

Суд признал мужчину виновным в хранении и перевозке продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, уточняет ИА «Ура.ру». Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в размере 500 тыс. рублей.

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» в нескольких российских регионах. По последним данным, число пострадавших приближается к 100. Зафиксировано по меньшей мере 29 летальных случаев. Предпринимателя, подозреваемого в производстве сидра, суд арестовал в Ульяновске. Бизнесмен Анар Гусейнов не признает свою вину.