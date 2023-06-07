В Литве восстановят пограничный контроль на время проведения саммита НАТО

В Литве на время проведения в Вильнюсе в июле саммита Североатлантического альянса (НАТО) вновь заработает пограничный контроль на границах внутри шенгенской зоны. Решение об этом 7 июня утвердило правительство балтийской республики.

«По предложению МВД принято решение восстановить пограничный контроль с 7 июля по 13 июля», — сообщили журналистам в пресс-службе кабинета.

Контроль будет снова осуществляться на границе с Латвией и Польшей, где в настоящий момент он не проводится в рамках единого безвизового Шенгенского пространства, а также в международных аэропортах Литвы и в Клайпедском государственном морском порту.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее, 6 июня, на саммите «Бухарестской девятки» в Братиславе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок на саммите в Вильнюсе активизирует помощь Украине.

В апреле генсек блока отмечал, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе обсудят гарантии безопасности для Украины. Тогда же Столтенберг подытожил промежуточную помощь Украине с начала спецоперации. По его словам, члены альянса уже выделили Украине €150 млрд помощи.