В районе между селом Софиевка и городом Васильевка в Запорожской области 28 мая около 05:00 на левый берег Днепра переплыли три военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 июня сообщили источники «Известий» в экстренных службах.

Сначала российские военные подумали, что это члены украинской диверсионно-разведывательной группы, но затем увидели белый флаг и не стали открывать по солдатам огонь.

Отмечается, что при них имелись три единицы автомата Калашникова (АК-74) и 360 патронов 5,45 мм к ним.

По данным источников, сейчас украинские боевики активно доводят места размещения подразделений.

Накануне, 6 июня, врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что положение Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении достаточно устойчивое, действия противника не так ощутимы. По его словам, на данном направлении от населенных пунктов Пологи до Васильевки «ничего серьезного пока не произошло», чтобы оценивать текущую ситуацию более выигрышной для киевского режима.

В тот же день Минобороны России сообщило, что ВСУ возобновили наступательную деятельность на запорожском направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинской армии было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также тяжелыми огнеметными системами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.