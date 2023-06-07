Ледоход завершается на пяти реках Якутии

В первой декаде июня в Якутии ожидается завершение ледохода на реках Лена, Оленек, Индигирка, Яна и Анабар. На Лене ледоход сейчас проходит в Булунском районе. На Средней Лене ожидается незначительный подъем уровней воды с колебаниями от 5 до 20 см.

Также в Булунском районе ото льда освобождается река Оленек. На Индигирке ледоход в Аллаиховском районе, а на Яне — в Усть-Янском районе. На днях у села Усть-Янск объявляли режим ЧС, сейчас наблюдаются колебания уровня воды, но в целом вода идет на спад, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на региональное правительство.

У села Сасылах на реке Анабар также вода пошла на спад. На Алдане, Маге, Таатте уровень воды постепенно снижается. Снижение также отмечено на реке Вилюй. В период с 7 по 21 июня на Вилюйской ГЭС будут производиться судоходные попуски.

Начальник главного управления МЧС по Якутии Павел Гарин сообщил ИА SakhaNews, что на территории республики нет подтопленных населенных пунктов. Сегодня, 7 июня, планируется передислокация воздушного судна МЧС в Якутск. Комиссии органов местного самоуправления продолжают подсчитывать ущерб от разлива рек.

В конце мая сообщалось, что в Якутии были подтоплены более 100 дворовых территорий и треть взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки.