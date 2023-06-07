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В Днепропетровской области сообщили о гибели рыбы после ЧП на Каховской ГЭС

«Страна.ua»: в Днепропетровской области сообщили о массовой гибели рыбы из-за ЧП на Каховской ГЭС
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Фото: соцсети
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В селе Марьянское Днепропетровской области произошла массовая гибель рыбы на берегу Каховского водохранилища. Об этом 7 июня сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Журналисты отмечают, что рыба погибла из-за обмеления реки, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС.

На опубликованной на канале видеозаписи демонстрируется обмелевшее водохранилище, дно которого усеяно погибшей рыбой.

Издание со ссылкой на министерство здравоохранения Украины сообщает, что на дне водохранилища может быть много опасных веществ, в том числе, химикаты и возбудители инфекционных болезней, поэтому местных жителей призвали не употреблять в пищу рыбу из водохранилища.

В ведомстве отметили, что специалисты уже отбирают пробы воды для исследования.

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко в этот день назвала уничтожение Каховской ГЭС экоцидом в Херсонской области, который устроил киевский режим. По ее словам, в числе прочего, затопленными оказались объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения. Также погибли животные

Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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