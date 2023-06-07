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В Коми составили портрет среднестатистической жертвы кибермошенников

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МВД по Республике Коми озвучило, какие категории населения чаще всего становятся жертвами мошенников в Сети. На основе этих данных ИА «Комиинформ» составил портрет среднестатистического потерпевшего от действий интернет-преступников.

Как показала статистика, чаще всего жертвами киберпреступников становятся пожилые люди, живущие в городе. Всего в 2022 году мошенники смогли обмануть 3081 человека, из которых 537 были в возрасте от 50 лет и старше. Более того, 451 человек из этой возрастной категории были пенсионерами.

От 30 до 49 лет стали жертвами аферистов в 465 случаях, от 25 до 29 — в 79, потерпевшими от 18 до 24 лет стали 111 граждан и еще пострадали 12 несовершеннолетних.

Из всего числа потерпевших от сетевого криминала 1545 мужчин и 1536 женщин, из них 382 человека не имели постоянного места работы, 114 учились. Также пострадали 103 работника из сферы образования, 70 медработников, 58 специалистов торговли, 30 из работников государственной власти и 16 сотрудников правоохранительных органов.

Чаще всего от рук мошенников в Коми страдали жители городов. Так, 578 случаев преступлений из общего числа пришлось на Сыктывкар, 226 — на Ухту и 124 — на Воркуту.

Ранее в июне МВД России предупредило о новой схеме мошенников с фейковым похищением человека. Сначала аферисты, представляясь правоохранителями, убеждают свою жертву, что на нее якобы оформляют кредиты, и предлагают принять участие в операции по их задержанию.

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