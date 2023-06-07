Сальдо заявил о сложившейся в пользу ВС РФ обстановке после подрыва Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС сложилась более благоприятная обстановка для российских военных. Об этом 7 июня заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«С точки зрения военной, оперативно-тактическая ситуация сейчас сложилась в пользу Вооруженных сил Российской Федерации. Украинские войска навредили сами себе. Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима», — заявил он телеканалу «Соловьев Live».

Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также не смогут пройти по дну Каховского водохранилища, в то время как простреливать этот район станет проще.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, пишет «Газета.Ru». Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе города Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение 6 июня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.