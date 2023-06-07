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В Минобороны указали на высокую эффективность систем С-300, С-400 и С-350 в зоне СВО

МО РФ: системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность в зоне СВО, их производство будет расширено
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российские зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению воздушных целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 7 июня, заявили в Министерстве обороны (МО) РФ по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Инспекцию цехов по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны провел глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Генеральный директор предприятия Ян Новиков доложил министру обороны о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия.

Шойгу в свою очередь отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией «Алмаз-Антей» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.

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Ранее в этот же день военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о преимуществе российской артиллерии и авиации в зоне СВО. Эксперт отметил, что противник предпринимает всё для того, чтобы частично выполнить задачи, которые возлагали на «пресловутое контрнаступление», однако у ВС РФ явное превосходство в воздухе, тем более что, наступая, самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из-под защиты своих средств противовоздушной обороны (ПВО), отметил эксперт.

В зоне проведения спецоперации 4–6 июня на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, в том числе восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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