Два человека пострадали при падении лифта в Нижнем Новгороде

Рабочие пострадали при падении лифта в административном здании в Нижнем Новгороде. Пострадавшие доставлены в больницу.

Инцидент произошел утром 7 июня на улице Народной. Лифт упал в шахту, в результате чего рабочие получили травмы. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на информацию МЧС.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Трудовая инспекция уже проводит проверку по факту происшествия.

В Самаре в марте лифт упал на молодого рабочего во время ремонта. 22-летний мужчина скончался на месте. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.