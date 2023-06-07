В ГД отреагировали на продажу товаров с изображением Бандеры в Кракове

Польша давно потеряла ориентиры и наплевала на собственное историческое прошлое. Об этом 7 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о появлении товаров с изображением Степана Бандеры на витринах магазинов в центре Кракова.

«Окунувшись в русофобию, Польша давно потеряла ориентиры и наплевала на собственное историческое прошлое, как будто бы события Волынской резни стерты из судьбы польского народа. Цинизм и искажение исторической правды, с которыми польские политики пытаются сочетать свои псевдоблагородные порывы в поддержке мнимой украинской демократии, не выдерживают критики», — сказал депутат.

Он отметил, что Варшава бросается обвинениями в адрес России, при этом абсолютно спокойно относится к тому, что в Кракове продаются товары с изображением нацистского преступника.

«Извращенная идеология, поглотившая Варшаву и Киев, с легкой руки Запада цветет буйным цветом в XXI веке», — заключил Белик.

В январе стало известно, что в Польше начали оправдывать роль Бандеры в Волынской резне 1943 года. В частности, слова, оправдывающие Бандеру, произнес глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире польской радиостанции RMF FM.

Кумох, комментируя трактовку событий Второй мировой войны со стороны Варшавы и Киева, заявил, что с Бандерой «ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волынском преступлении».

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).