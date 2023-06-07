В Брянске образовалась дыра на улице Богдана Хмельницкого

Огромный провал на дороге образовался на улице Богдана Хмельницкого в Фокинском районе Брянска, рассказал житель города изданию NASHBRYANSK.RU в среду, 7 июня.

Разрушились тротуар и фрагмент проезжей части. Передвигаться как на автомобиле, так и пешком крайне опасно. Предположительно, дорогу могло размыть. По словам местных, во время дождей там возникают необъятные лужи.

Жителям города порекомендовали соблюдать осторожность. Представителей власти призывают как можно скорее устранить провал, пока не случилось беды.

Ранее в июне сообщалось, что в Брянске на время подешевел проезд в общественном транспорте. Акция началась 1 июня и продлится до конца сентября.