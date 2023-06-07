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Исправительный центр создадут в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае в поселке Ванино на берегу Татарского пролива появится исправительный центр. Его создадут на базе местного предприятия. Договоренность об этом была достигнута во время рабочей встречи начальника управления Минюста РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Ольги Шевченко и врио замначальника регионального УФСИН Александра Чумака с предпринимателями.

Инициировал проект ООО «Токинский кирпичный завод», который является одним из крупнейших предприятий в регионе и специализируется на производстве кирпича и других стройматериалов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Хабаровскому краю.

Компания предложила разместить исправительный центр на своей территории. На предприятии будут жить и трудиться осужденные, которых приговорили к исправительным работам.

Агентство пишет, что создание такого центра поможет решить проблемы поиска персонала для завода, а заодно улучшить условия содержания осужденных. Они смогут чаще видеться с близкими, отбывая наказание в том же населенном пункте, где проживали до вынесения приговора. Кроме того, это поспособствует развитию экономики региона, поскольку повысится эффективность производства.

Соглашению с УФСИН заключат в этом году, а сам центр откроют в 2024 году. К этому времени завершатся все работы по строительству и обустройству здания, будут подготовлены специалисты для работы на объекте. Планируется трудоустроить на предприятии 50 осужденных.

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