Более 20 тыс. человек остались без воды из-за аварии во Владивостоке

Во Владивостоке более 23 тыс. человек, жители 146 многоквартирных домов, остались без горячей воды. Причиной отключений стала коммунальная авария. В результате порыва подтоплены придомовые территории, проезжая часть в районе площади Луговой.

Как сообщает ИА PrimaMedia, авария произошла на участке магистральной сети теплоснабжения в районе Луговой. Из-за просадки грунта в местах заложения подземных участков повреждены некоторые припаркованные автомобили.

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры Ленинского района. Они должны дать оценку соответствия законодательства при эксплуатации и содержании сетей. Прокуратура взяла под контроль ход и результат аварийно-восстановительных работ.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что в центре Владивостока более 130 домов остались без электричества.