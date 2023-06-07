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В Херсонской области запустили комплекс противоэпидемиологических мер

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Херсонской области ввели комплекс противоэпидемиологических мер после затопления территории из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом 7 июня сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«После схода стихии сразу приступаем к восстановлению систем водоснабжения, промывке, гиперхлорированию. Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций, начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий», — написал он в Telegram.

Алексеенко сообщил, что в регионе организован подвоз чистой питьевой воды, в том числе бутилированной.

Ранее в этот день в Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам Алексеенко, это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 тыс. и 50 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе города Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение 6 июня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

В тот же день Алексеенко сообщил, что в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

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