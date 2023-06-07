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Матвиенко назвала терактом атаку ВСУ на Каховскую ГЭС

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Фото: REUTERS/TASS/Alexey Konovalov
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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является терактом и военным преступлением, последствия которого будет испытывать на себе не одно поколение. Об этом 7 июня завила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

«От имени сенаторов России я хотела бы выразить наше глубочайшее возмущение и осуждение этому террористическому акту по сугубо мирной и гражданской инфраструктуре — разрушению плотины дамбы Каховской ГЭС. Это чудовищное военное преступление, причем заранее спланированное, продуманное, которое привело к очень серьезной и масштабной гуманитарной и экологической катастрофе», — отметила Матвиенко на заседании СФ.

Как заявила спикер, если и на этот раз международное сообщество попытается замять данную тему или снизить градус ее осуждения на площадке Организации Объединенных Наций (ООН) и других, то они со своей стороны будут также совершать преступление.

Матвиенко также поручила сенаторам подготовить заявление в связи с прорывом Каховской ГЭС, изложить ситуацию и правдивую оценку событий и оперативно донести его до всех парламентов.

«Нельзя прощать такие бесчеловечные и чудовищные преступления. Это катастрофа для всех регионов», — резюмировала она.

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Ранее 7 июня военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Известиям», что Украина произвела атаку на Каховскую ГЭС, чтобы обвинить Россию в срыве контрнаступления и попросить у Запада новое оружие. По словам эксперта, одна из главных целей украинского командования — затопить оборонительные позиции РФ и нанести максимальный урон.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атака на Каховскую ГЭС была осуществлена Киевом с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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