Риск лесных пожаров сохраняется на территории Магаданской области

В двух округах Магаданской области, Среднеканском и Ягоднинском, сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. Речь идет о периоде с 8 по 10 июня.

Ситуация усугубляется условиями погоды. Пожарной опасности присвоен 4-й класс, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на ПСЦ региона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в начале июня аномальное повышение температуры будет фиксироваться в Поволжье, Сибири и на Урале — она превысит +30 ℃. Именно такая погода может стать причиной пожаров и свести на нет усилия по их тушению.