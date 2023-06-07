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Массовый сбор папоротника устроят на сопке «Дунькин пуп» на Камчатке

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На Камчатке состоится массовый сбор папоротника. Его проведут в рамках Третьего Всероссийского гастрономического фестиваля «ПапоротнИКРАб».

Сбор дикороса пройдет 10 июня с 13 до 16 часов в поселке Лесной, на 49-м км Елизовской трассы или на сопке «Дунькин пуп».

Папоротник, собранный во время акции, используют для приготовления блюд шеф-поварами во время гастрофестиваля, рассказали ИА KamchatkaMedia в региональном министерстве туризма.

Поучаствовать в сборе дикороса может любой желающий. На месте сбора участников разделят на несколько групп, и к каждой назначат своего сопровождающего или егеря. Участники получат весь необходимый для сбора инвентарь.

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