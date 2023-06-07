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В Москве приступили к реставрации фасадов исторического корпуса МИСиС

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Специалисты приступили к реставрации фасадов главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на объекте начались работы по расчистке поверхностей от загрязнений, старой краски и отделочных материалов.

«Специалистам предстоит укрепить кирпичную кладку фасадов и восстановить поврежденные элементы. Мастера отреставрируют цоколь, скульптуры шахтеров над парадным входом, колонны, карнизы и лепной декор. Одновременно идет подготовка к работам в интерьерах», — отметила Сергунина.

Здание Горного института было построено в 1801–1802 годах. Автор проекта — архитектор Алексей Бакарев. В 1835 году здесь открылось Московское городское мещанское училище, где было бесплатное обучение. В 1918 году корпус заняла Московская горная академия, а с 1930-го здесь располагались шесть различных институтов.

С 1932 по 1950 год на объекте велись реставрационные работы по проекту архитекторов Владимира Кринского и Алексея Рухлядева. В тот период были надстроены четвертый и пятый этажи, а также установлены скульптуры над восьмиколонным портиком главного входа.

Здание, расположенное на Ленинском проспекте, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В орнаменте, украшающем капители — венчающие части колонн, используется символика горного дела: кирка и отбойный молоток. Внутри сохранились лестницы чугунного литья XIX века и кирпичные своды домовой церкви 1836–1839 годов.
По решению мэра Москвы на реставрацию строения был выделен грант.

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