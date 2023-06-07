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Медведев призвал остановить ВСУ и перейти в наступление

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российским силам необходимо остановить украинских боевиков и самим перейти в наступление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 7 июня.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его (наступления. — Ред.) цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Медведев подчеркнул, что не стоит недооценивать украинские силы, поддерживаемые западным миром.

«Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ», — добавил он.

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Ранее, 26 мая, Медведев высказывал мнение, что конфликт может затянуться на десятилетия. По его мнению, пока на Украине будет сохраняться такая власть, как сейчас, конфликты даже с учетом гипотетических 2–3-летних перемирий будут повторяться.

До этого, в конце апреля, секретарь СБ РФ Николай Патрушев также отмечал, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По его словам, народы на Украине объединяет «страх перед зверствами националистических батальонов».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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