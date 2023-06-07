Бультерьер искусал девочку с собачкой в лифте в ХМАО

Бультерьер искусал девочку, которая защищала свою собаку в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом 6 июня рассказал Telegram-канал «Мегаполис ЮГРА».

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. Хозяин бойцовской собаки, которая была без поводка, хотел зайти в лифт, в котором уже ехала девушка со своим питомцем.

Бультерьер набросился на животное, а затем переключился на подростка, искусав ей лицо. Девочка была доставлена в больницу. Ей предстоит челюстно-лицевая операция.

В УМВД России по Нижневартовску сообщили «Известиям» о проверке по факту произошедшего. Так как участниками инцидента стали несовершеннолетние, будет также дана оценка действиям их представителей. Обращение в органы со стороны потерпевшей пока не поступало.

Ранее, 30 мая, собака бойцовской породы искусала 10-летнего мальчика в поселке Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области. Врачи обнаружили у него рваную рану на предплечье, покусанное ухо и следы царапин на лопатке.