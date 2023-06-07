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ЦИК утвердила проведение ДЭГ в сентябре для 24 регионов

ЦИК одобрила 24 заявки на проведение ДЭГ в сентябре на федеральной платформе
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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ЦИК РФ проведет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в сентябре в 24 регионах, заявила в среду, 7 июня, глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она уточнила, что ДЭГ пройдет в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.

«По числу избирательных кампаний ДЭГ в этому году охватит более 300, из них две кампании федерального уровня. Если говорить о потенциальных избирателях, то ДЭГ затронет 20,6 млн человек», — сказала Памфилова.

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Ранее, 7 июня, ЦИК предлагала провести голосование в формате ДЭГ для 24 регионов. Памфилова объяснила инициативу тем, что в Центризбирком поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов РФ о проведении ДЭГ на выборах на федеральной платформе. Семь регионов в дальнейшем отозвали свои заявки.

Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 года. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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