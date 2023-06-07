Больше 164 га леса сгорело в Челябинской области за сутки
За минувшие сутки в Челябинской области сгорело 164,3 га лесного фонда. Всего ликвидировано 16 пожаров.
В ликвидации горения участвовали 276 человек, задействовано 96 единиц техники. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Одно из возгораний было ликвидировано в Варненском районе. Из-за сухой грозы загорелся лес на площади 1,1 га.
Синоптики сообщали о чрезвычайной пожарной опасности со 2 по 5 июня. С 6 по 8 июня в регионе прогнозировали проливные дожди. Крупный град уже выпал в Магнитогорске. В Южноуральске из-за ливня подтопило дороги.
Ранее в этот день о чрезвычайной пожароопасности предупредили жителей Оренбуржья. Высокий риск возгораний отмечается на 18 территориях региона.