Задержан подозреваемый в краже электросамоката за 487 тыс. рублей в Москве
Столичная полиция задержала подозреваемого в краже электросамоката и сумки с деньгами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в среду, 7 июня.
«В Москве сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже электросамоката стоимостью 487 тыс. рублей и сумки с 130 тыс. рублей, висевшей на руле», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».
Подозреваемого задержали, когда он катался со знакомым на украденном самокате. Транспорт изъяли и скоро вернут владельцу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Также сотрудники правоохранительных органов ищут сумку с деньгами, сообщается на сайте kp.ru.
Дорогой самокат был украден 29 мая, когда его владелец ел шаурму. Также была похищена висевшая на ручке электросамоката сумка, в которой находилось 130 тыс. рублей.
Владелец припарковал свое транспортное средство в Шмитовском проезде. Когда он вернулся, то обнаружил пропажу и сообщил о произошедшем в полицию.