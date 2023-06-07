На спасателей в Новой Каховке сбросили взрывное устройство

В Новой Каховке сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, вывозивших людей из зоны затопления в Херсонской области. Об этом 7 июня рассказал мэр города Владимир Леонтьев.

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника. Было сброшено самодельное взрывное устройство», — сказал он Первому каналу.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

Сейчас уровень воды начал снижаться. Утром 7 июня этот показатель стал меньше на 35 см. Также власти Новой Каховки сообщили как минимум о семи пропавших без вести.

Как рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев, вода отступила от Новой Каховки на 100–150 м и продолжает уходить. На представленных журналистом кадрах можно наблюдать сухие улицы, которые еще накануне были водной гладью.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности международной организации. Дипломат назвал разрушение объекта результатом преступной деятельности киевского режима.