Новую плотину построят на реке Курдючья в Ростовской области

В Ростовской области объявили аукцион для поиска подрядчика, который займется строительством плотины на Соколовском водохранилище на реке Курдючья. Начальная стоимость контракта составляет 68,5 млн рублей.

Плотину необходимо построить на улице Водострой в Новошахтинске. Об этом сообщает RostovGazeta. Торги объявило управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района.

Итоги конкурса планировалось подвести 5 июня. Однако процедуру торгов приостановили по решению Антимонопольной службы в связи с поступившей жалобой. Процедура пока не возобновилась. Согласно документации, завершить строительство требуется до 31 октября 2023 года.