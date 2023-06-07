Новую плотину построят на реке Курдючья в Ростовской области
В Ростовской области объявили аукцион для поиска подрядчика, который займется строительством плотины на Соколовском водохранилище на реке Курдючья. Начальная стоимость контракта составляет 68,5 млн рублей.
Плотину необходимо построить на улице Водострой в Новошахтинске. Об этом сообщает RostovGazeta. Торги объявило управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района.
Итоги конкурса планировалось подвести 5 июня. Однако процедуру торгов приостановили по решению Антимонопольной службы в связи с поступившей жалобой. Процедура пока не возобновилась. Согласно документации, завершить строительство требуется до 31 октября 2023 года.