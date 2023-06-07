В Совфеде сочли возможным победу пророссийских сил в Словакии и Австрии

Возможная победа пророссийских сил в Словакии и Австрии на выборах в сентябре этого года будет означать начало конца «нынешних антироссийских горе-европолитиков». Об этом в беседе с «Известиями» 7 июня заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Накануне газета Politico со ссылкой на чиновников написала, что в Еврокомиссии считают, что победа пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии будет «катастрофой».

«Европейцы больше не хотят скрывать свое недовольство действующей властью и голосуют против европейских антироссов. Украина в этом противостоянии стала серьезным внешним раздражителем. Европейцы всё активнее выходят на антиукраинские митинги и демонстрации, выражают свое несогласие с попытками Украины втянуть Европу в военные действия с Россией, не согласны с давлением Украины на ЕС и ее постоянными агрессивными требованиями поставок вооружения и финансирования», — сказала сенатор.

Она отметила, что заявление генерального секретаря Австрийской партии свободы Кристиана Хафенекера, потребовавшего прекратить транзит оружия для Украины через Австрию, не единично.

«Европейцы серьезно устали от череды кризисов, непрерывно сваливающихся на их головы усилиями действующей власти. И осознание того, что Украина имеет прямое отношение к их возникновению, всё больше раздражает Европу. В Австрийской партии свободы и словацкой партии SMER публично заявляют, что достижение мира, безопасности и стабильности в Европе возможно путем взаимопонимания и открытого сотрудничества с Россией», — сказала Ковитиди.

Сенатор добавил, что всё это говорит о том, что политическим лидерам Евросоюза следует серьезно задуматься о своем политическом будущем на фоне панических настроений, царящих в ЕС.

3 июня президент Словакии Зузана Чапутова выразила опасение, что внешняя политика страны в случае победы популистских партий на сентябрьских парламентских выборах может стать похожей на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

При таком исходе событий Чапутова допустила ослабление поддержки Украины со стороны Словакии.

15 мая политолог Кирилл Аверьянов поделился мнением с «Известиями» о том, что Братислава может прекратить оказывать помощь Киеву после парламентских выборов. По его словам, с высокой долей вероятности победу одержит партия SMER (левоцентристская политическая партия) бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который уже пообещал прекратить помогать Украине.

Аверьянов отметил, что в целом словацкий народ в большинстве своем относится позитивно к России и скептичен к североатлантическим структурам.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 11 мая рассказал «Известиям», что страны Европы становятся перед выбором: смириться с тем, что их деньги на помощь Украине идут по итогу в черную дыру, либо менять свою политику.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.